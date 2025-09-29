В РТ выявили икорную продукцию, произведенную несуществующим предприятием

29 сентября 2025  10:06

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан сообщило о выявлении в обороте икорной продукции, изготовленной так называемым "предприятием-призраком". Производитель был указан как "Южно-Сахалинский рыбзавод" с адресом: г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 4В.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что ни само предприятие, ни указанный адрес местонахождения изготовителя на территории Сахалинской области не существуют. Это означает, что производство икорной продукции осуществляется неустановленными лицами в неизвестных и неконтролируемых условиях, что создает серьезную угрозу для здоровья потребителей.

Роспотребнадзор призывает торговые организации и граждан сообщать о фактах обнаружения данной продукции в обороте для организации дальнейших контрольных мероприятий. Ведомство подчеркивает важность проверки подлинности производителя и происхождения пищевой продукции, особенно скоропортящихся товаров, к которым относится икра.

