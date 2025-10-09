В РТ за 9 месяцев 2025 года в ДТП погибли 239 человек

За первые девять месяцев текущего года на дорогах Татарстана произошло 239 смертельных случаев в результате дорожно-транспортных происшествий, включая 11 детей. Статистические данные предоставлены ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Наибольший рост аварийности зарегистрирован в Тетюшском, Апастовском и Елабужском муниципальных районах республики.

Анализ основных причин смертности показывает, что 67 человек погибли вследствие выезда на полосу встречного движения, 29 - из-за непристегнутых ремней безопасности. В 17 случаях причиной гибели стало превышение скоростного режима, еще 29 человек стали жертвами нетрезвых водителей. Отдельной категорией стали 39 пешеходов, погибших на дорогах республики за отчетный период.