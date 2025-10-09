В РТ за 9 месяцев 2025 года в ДТП погибли 239 человек

news_top_970_100
Республика
9 октября 2025  11:40

За первые девять месяцев текущего года на дорогах Татарстана произошло 239 смертельных случаев в результате дорожно-транспортных происшествий, включая 11 детей. Статистические данные предоставлены ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Наибольший рост аварийности зарегистрирован в Тетюшском, Апастовском и Елабужском муниципальных районах республики.

Анализ основных причин смертности показывает, что 67 человек погибли вследствие выезда на полосу встречного движения, 29 - из-за непристегнутых ремней безопасности. В 17 случаях причиной гибели стало превышение скоростного режима, еще 29 человек стали жертвами нетрезвых водителей. Отдельной категорией стали 39 пешеходов, погибших на дорогах республики за отчетный период.

news_right_column_240_400
Новости
Программа «Наш двор» в этом году пришла в 677 татарстанских дворов
В Нижнекамске скончался основатель первой телестудии Виталий Мамонтов
Привиться от гриппа еще не поздно
К 2030 году товарооборот между Россией и Индией хотят нарастить до 100 млрд долларов
К 2030 году товарооборот между Россией и Индией хотят нарастить до 100 млрд долларов
В Казани завершено строительство ЖК «Мәхәббәт» в районе «Салават Купере»
В РТ за 9 месяцев 2025 года в ДТП погибли 239 человек
Как «Водоканал» с засором боролся
«Химия была, но мы расстались»: истории тех, кто не сдается
«Химия была, но мы расстались»: истории тех, кто не сдается