В РТ за неделю подорожали три марки бензина

По данным Росстата, в период с 17 по 23 марта на автозаправочных станциях республики выросли цены на три популярные марки топлива. При этом дизельное топливо, напротив, подешевело.

Стоимость литра АИ-92 увеличилась с 61,43 до 61,69 рубля, АИ-95 — с 65,10 до 65,38 рубля. Бензин марки АИ-98 прибавил в цене 19 копеек, поднявшись до 89,45 рубля за литр. Дизельное топливо за тот же период снизилось в цене на 21 копейку и составило 72,72 рубля.

Рост цен на бензин фиксируется в республике не впервые. Ранее, в начале марта, также наблюдалось подорожание: АИ-92 прибавил 41 копейку, АИ-95 — 30 копеек. Тенденция к удорожанию топлива сохраняется с конца февраля.