В РТ задержан руководитель НИИ по подозрению в хищении бюджетных средств

Следственные органы республики возбудили уголовное дело в отношении директора центрального научно-исследовательского института, специализирующегося на изучении полезных ископаемых. По данным правоохранителей, подозреваемый организовал схему хищения 11,5 млн рублей государственных средств.

Согласно материалам дела, фигурант заключал контракты на проведение геологических исследований, которые фактически не выполнялись. Полученные бюджетные деньги, по версии следствия, обналичивались и присваивались. В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Уголовное дело квалифицировано по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Расследование взято на контроль республиканским управлением ФСБ.