В РТ задержана группа фигурантов за незаконное проведение банковских операций

В Республике Татарстан правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием средств и проведением банковских операций без соответствующей лицензии. Как сообщила официальный представитель МВД России по Центральному федеральному округу Ирина Волк, задержаны пятеро местных жителей, подозреваемых в создании схемы по легализации денежных средств.

По данным следствия, участники группы привлекали физических лиц и представителей бизнеса, предлагая им зачислить безналичные средства на расчётные счета подконтрольных коммерческих структур. После этого деньги выводились наличными под различными предлогами — якобы для оплаты услуг или закупок, — а клиентам возвращались с удержанием комиссии в размере 15% от суммы.

Установлено, что незаконная деятельность продолжалась на протяжении двух лет. За это время через сеть подставных компаний было проведено и обналичено около 286 миллионов рублей. Чистый доход организаторов схемы, по предварительным оценкам, составил более 43 миллионов рублей.

В ходе санкционированных обысков у подозреваемых изъяты документы, подтверждающие финансовую деятельность, печати юридических лиц, банковские карты и крупная сумма наличных — порядка 10 миллионов рублей.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Осуществление банковской деятельности без лицензии»), санкции которой предусматривают до шести лет лишения свободы. Следственные органы продолжают работу по установлению всех участников преступной схемы, а также выясняют, были ли у задержанных сообщники за пределами республики.