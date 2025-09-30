В РТ запустили новые меры господдержки для бизнеса

В Татарстане введен комплекс новых мер финансовой поддержки предпринимателей, реализуемый в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Программы направлены на широкий спектр отраслей, включая сельское хозяйство, строительство, здравоохранение и сферу услуг.

Ключевым предложением стала программа «Легкий старт» с льготной ставкой 8% годовых, что более чем в два раза ниже ключевой ставки ЦБ. Предприятиям, работающим до 24 месяцев, доступны займы до 3 млн рублей на трехлетний срок. Дополнительно программа «Содействие» позволяет привлечь до 5 млн рублей под 16,5% годовых.

По словам первого заместителя министра экономики РТ Натальи Кондратовой, за текущий период года поддержку получили 2,2 тысячи субъектов МСП на общую сумму свыше 37 млрд рублей. Предпринимателям также доступны гарантийные механизмы для случаев отсутствия залогового обеспечения.

Консультации по вопросам поддержки бизнеса предоставляются через Единый контакт-центр по телефону 8 (843) 524-90-90.