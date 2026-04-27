В РТ запустили пилотную систему мониторинга паводков с искусственным интеллектом

В республике введена в опытную эксплуатацию новая система отслеживания и прогнозирования паводковых явлений, использующая технологии искусственного интеллекта. Проект реализован Главным управлением МЧС России по РТ совместно с МТС. Оборудование размещено в Кайбицком районе — на реке Бирля установлены четыре измерительных модуля с высокоточными датчиками.

Каждые десять минут приборы фиксируют уровень воды, направление ветра, атмосферное давление, температуру воздуха и почвы, а также количество осадков. Данные стекаются на аналитическую платформу, которая с помощью ИИ обрабатывает информацию и составляет прогноз гидрометеорологической обстановки. При угрозе подтопления система автоматически оповещает экстренные службы.

Территория для пилотного проекта выбрана неслучайно: село Федоровское неоднократно страдало от разливов Бирли во время весеннего половодья. Начальник ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов отметил, что в случае успеха решение может быть масштабировано на другие опасные зоны республики. Внедряемые меры соответствуют задачам национального проекта «Экология».