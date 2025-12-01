В РТ завершается уборка урожая, осталось обработать 77 тыс. гектаров

1 декабря 2025  18:35

Сельскохозяйственные предприятия Татарстана завершают осенние полевые работы. По данным Министра сельского хозяйства республики Марата Зяббарова, на текущий момент предстоит убрать урожай с 77 тысяч гектаров, большую часть из которых — 59 тысяч гектаров — занимают посевы подсолнечника.

Аграрии используют благоприятные погодные условия, включая ночные заморозки, для эффективного завершения уборочной кампании. Основные показатели на текущий момент:

Подсолнечник: Намолочено 475 тысяч тонн при средней урожайности 20 центнеров с гектара.

Кукуруза на зерно: Убрано 67% площадей, собрано 262 тысячи тонн (урожайность — 69 ц/га). Остается обработать 18,4 тысячи гектаров.

Сахарная свекла: Уборка полностью завершена. Получен рекордный урожай в 2,6 миллиона тонн при урожайности 486 центнеров с гектара. На сахарные заводы уже доставлено и переработано 1,1 миллиона тонн, произведено 158 тысяч тонн сахара.

