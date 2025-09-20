В РТ завершены дорожные работы по программе «Наш двор» на 99%

news_top_970_100
Республика
20 сентября 2025  11:58

На совещании под руководством Раиса Татарстана Рустама Минниханова объявлено о практически полном выполнении дорожных работ в рамках программы «Наш двор» — достигнут показатель в 99%. Не завершены работы лишь в 13 дворах: 8 в Набережных Челнах, 4 в Нижнекамске и 1 в Бугульминском районе.

Установка наружного освещения выполнена на 100%, монтаж малых архитектурных форм — на 96%. При этом приемка благоустроенных территорий продолжается: только 35% дворов принято окончательно, остальные требуют устранения замечаний, включая загрязненный грунт, ошибки монтажа оборудования и нарушения в системе водоотведения.

Рустам Минниханов поручил провести детальный анализ ситуации с приемкой объектов, подчеркнув необходимость эффективного использования бюджетных средств. Мониторинг качества работ запланирован с 23 сентября по 2 октября в Казани и муниципальных районах.

За текущий год по программе поступило 7 583 обращения от жителей, что свидетельствует о высоком уровне вовлеченности граждан в процесс благоустройства.

news_right_column_240_400
Новости
Когда сельский стаж гарантирует надбавку к пенсии?
В городе Касимове проходит конференция «Татары Волго-Окского Междуречья: история и современность»
В РТ завершены дорожные работы по программе «Наш двор» на 99%
В Татарстане завершен капремонт центров психолого-педагогической помощи
«Ак Барс» впервые в сезоне победил в домашнем матче, обыгран «Салават Юлаев»
В Казани прошел турнир по сборке таблицы Менделеева из переработанного пластика
В Казани прошел турнир по сборке таблицы Менделеева из переработанного пластика
Жители Татарстана получили 4,5 миллиона услуг в МФЦ за год
В казанском метро внедряют интеллектуальные турникеты отечественной разработки