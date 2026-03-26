В рыбной продукции из Татарстана обнаружено превышение бактериальных норм

26 марта 2026  16:50

Специалисты Россельхознадзора провели проверку на одном из предприятий республики, специализирующемся на производстве живой, свежевыловленной, охлажденной и мороженой рыбы. Лабораторный анализ выявил превышение допустимого уровня мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, что противоречит требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Среди возможных причин нарушений — несоблюдение режима охлаждения, нарушение санитарных норм, изначально высокая микробная обсемененность среды обитания рыбы, а также длительное нахождение продукции вне холодильных установок, что ускоряет размножение бактерий.

Чтобы снизить риск бактериального заражения, специалисты рекомендуют хранить рыбу при температуре не выше +4°C, регулярно проводить дезинфекцию оборудования и усиливать лабораторный контроль качества.

