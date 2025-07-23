В селе Зюри прошел республиканский праздник кряшен Питрау

В этом году Питрау проводится уже в 27-й раз. На него приехали свыше 50 фольклорных коллективов из 21 района Татарстана и четырех регионов России - Челябинской и Самарской областей, Башкортостана и Удмуртии.

Этот праздник посвящен святым апостолам Петру и Павлу, испокон веков его отмечали сразу после Петровского поста. В этот день кряшены водили хороводы под старинные напевы, разжигали костры и соревновались в силе и ловкости. Очень похоже на Сабантуй и многие другие народные праздники.

Вместе с Раисом Татарстана праздничную площадку посетили также глава Мамадышского района Вадим Никитин и председатель правления Общественной организации кряшен Республики Татарстан Иван Егоров. После того как делегацию гостей встретили у символических ворот хлебом-солью, она подробно осмотрела все развернутые здесь фольклорные подворья. Рустам Минниханов обошел практически всю ярмарку народных промыслов и выставку, организованную в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Здесь же, кстати, на отдельном стенде была представлена гуманитарная помощь для участников СВО. Вообще весь праздник был посвящен не только историческим корням, но и актуальной повестке. Один из бойцов поделился с Миннихановым своей необычной историей: от смертельного ранения его спасла икона, которая находилась в кармане рядом с документами. Она приняла основной удар, и боец остался жив.

Театрализованный пролог, всегда сопровождающий подобные национальные праздники, соединил в себе историческое прошлое и современность. Вначале под звуки вертолета показали момент возвращения бойцов с СВО к своим семьям. Затем один из них рассказал своим детям о кряшенском богатыре Горгери - воине, который, не раздумывая, встал на защиту родной земли. Что опять-таки перекликается с нашим временем. В заключение бойцы исполнили песню на двух языках о возвращении домой после победы.

«Мы проводим много мероприятий, но Питрау - особенный. Здесь чувствуется дух народа, его глубокая история. Это праздник мирового уровня», - отметил Рустам Минниханов, выступая перед гостями праздника сразу после пролога.

Праздничную атмосферу дополняли мастер-классы ремесленников, фестиваль народных промыслов. За подворьями начинался фуд-корт, где можно было попробовать самые разные блюда. Также организовали и площадки с развлечениями для детей.

Среди конкурсов была даже ловля рыбы руками - все-таки апостол Петр был рыбаком. А в основном праздничная программа очень походила на соревнования Сабантуя: борьба корэш, сражение на бревне мешками, бег в мешках, скачки, хождение по бревну. Интересно, что все конкурсы, связанные с бревном, проводились на реке. Бревно устанавливалось на специальный постамент над водой, так что проигравшие падали прямо в холодные волны. А на озере устроили заплывы на скорость на сапбордах. Все соревнования разделили на две лиги: взрослую и детскую.

Сразу с нескольких сцен слышались народные песни и шутки от ведущих. Здесь выступал и приглашенный гость - известный артист и депутат Госдумы России Денис Майданов. Он, кстати, был немного удивлен тем, что не смог перепеть фольклорный коллектив, выступавший на соседней сцене.

По традиции Питрау завершился уже под утро. Гости, которых собралась не одна тысяча, пели, плясали и участвовали в различных конкурсах буквально без остановки. Каждый хотел внести свою лепту в общее веселье. Поэтому время пролетело незаметно. Примерно в полночь на одной из полян праздника разгорелся большой костер. Это еще одна народная традиция, связанная с очищением.