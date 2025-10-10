В Татарстан за девять месяцев приехало 180 тыс. иностранцев

За январь–сентябрь 2025 года в Республику Татарстан въехало свыше 180 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщил на заседании Совета Ассамблеи народов РТ в Зеленодольском районе начальник Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан Марат Галеев.

По его словам, структура миграционного потока претерпела значительные изменения. Наблюдается рост числа прибывающих из Узбекистана — на 7 тысяч человек по сравнению с прошлым годом. В то же время отмечается снижение въезда граждан из стран дальнего зарубежья: количество мигрантов из Китая и Ирана сократилось на 5 тысяч каждый, а из Турции — на 6 тысяч.

Основной массив иностранных граждан по-прежнему сосредоточен в крупных городах и промышленных центрах региона: преимущественно они проживают в Казани, Набережных Челнах, Елабуге, а также в Лаишевском, Нижнекамском, Пестречинском и Зеленодольском районах.

Галеев обратил внимание на так называемую «маятниковую миграцию» — временные перемещения иностранных работников между местами жительства и трудовой деятельности, особенно в приграничных зонах крупных городов. Это явление влияет на динамику концентрации мигрантов в тех или иных территориях, делая её неравномерной в течение года.

Особое внимание он уделил изменениям в статусах иностранцев: если число лиц с видом на жительство увеличилось на 24%, то количество временно проживающих сократилось почти на 70%. По мнению чиновника, это может свидетельствовать о росте интереса к долгосрочному проживанию в регионе, а также о более строгом контроле за соблюдением миграционного законодательства.

«Мы видим трансформацию миграционных потоков — не только по географии, но и по формату пребывания. Увеличение числа постоянных жителей среди иностранцев требует адаптации социальной инфраструктуры, взаимодействия с общественными организациями и учёта культурных особенностей», — подчеркнул Галеев.