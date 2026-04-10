В Татарстане 10 апреля ожидаются дождь, мокрый снег и порывистый ветер

По данным Гидрометцентра РТ, в пятницу в республике прогнозируется облачная погода. Пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на востоке местами сильные. Днем в отдельных районах возможна гроза.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, его скорость составит 6–11 м/с. Утром и днем порывы могут достигать 15–20 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 0…+5 градусов. Днем столбики термометров покажут +2…+7 градусов, местами воздух прогреется до +12. В Казани ночью ожидается +2…+4 градуса, днем — +4…+6.