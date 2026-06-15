В Татарстане 15 июня прогнозируют дожди, грозы и град при температуре до +28 градусов

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Республика
15 июня 2026  08:10

В понедельник, 15 июня, в республике ожидается переменная облачность. Согласно данным местного Гидрометцентра, в ночные часы местами пройдут кратковременные осадки, а днем и вечером в отдельных районах возможны грозы и даже град.

Ветер в течение дня сменит направление с северо-восточного на юго-западный. Его скорость составит 4-9 м/с, днем порывы могут достигать 14 м/с, а при грозе — усиливаться до 15-17 м/с.

Температурный фон ночью держался на отметках +12…+17 градусов. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов.

В Казани также ожидается переменная облачность. Днем и вечером вероятны кратковременные дожди с грозой. Ветер — северо-восточный с переходом на юго-западный, 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, при грозе — до 15-17 м/с. В столице республики столбики термометров поднимутся до +26…+28 градусов.

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