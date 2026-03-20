В Татарстане 1600 волонтеров помогут жителям выбрать объекты для благоустройства

20 марта 2026  16:44

В республике стартовал набор добровольцев для сопровождения Всероссийского голосования по выбору общественных пространств, которые приведут в порядок в следующем году. Подать заявку можно на платформе Добро.рф с 14 лет, сообщили в Минмолодежи РТ.

Голосование традиционно проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни»). В этом году в Татарстане к работе привлекут рекордное число добровольцев — 1630 человек из 45 муниципалитетов. Все они пройдут специальное обучение.

Как отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, за шесть лет проведения проекта в республике было задействовано более 2 тыс. волонтеров. Добровольцы выступают связующим звеном между жителями и изменениями в городской среде, подчеркнул исполнительный директор Информцентра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин.

Особых требований к кандидатам нет: главное — коммуникабельность, готовность работать с людьми и опрятный вид. Необходимые навыки и атрибутику новобранцы получат на подготовке.

Гороскоп на неделю со 23 марта по 29 марта 2026
Гороскоп на неделю со 23 марта по 29 марта 2026
Центробанк снизил ключевую ставку до 15% - это второе уменьшение показателя в 2026 году
Рустам Минниханов совершил праздничный намаз в восстановленной мечети села Айбаш
В Казани и Татарстане объявили о тумане вечером и в выходные
Ураза-байрам в Казани: как столица Татарстана встречает главный мусульманский праздник
Житель РТ погасил многомиллионный долг, опасаясь уголовного дела и потери машин
В Татарстане с 1 апреля введут сезонные ограничения для грузовиков