В Татарстане 1600 волонтеров помогут жителям выбрать объекты для благоустройства

В республике стартовал набор добровольцев для сопровождения Всероссийского голосования по выбору общественных пространств, которые приведут в порядок в следующем году. Подать заявку можно на платформе Добро.рф с 14 лет, сообщили в Минмолодежи РТ.

Голосование традиционно проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни»). В этом году в Татарстане к работе привлекут рекордное число добровольцев — 1630 человек из 45 муниципалитетов. Все они пройдут специальное обучение.

Как отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, за шесть лет проведения проекта в республике было задействовано более 2 тыс. волонтеров. Добровольцы выступают связующим звеном между жителями и изменениями в городской среде, подчеркнул исполнительный директор Информцентра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин.

Особых требований к кандидатам нет: главное — коммуникабельность, готовность работать с людьми и опрятный вид. Необходимые навыки и атрибутику новобранцы получат на подготовке.