В Татарстане 22 пары получили по 100 тысяч рублей на свадьбу

news_top_970_100
Республика
30 ноября 2025  11:33

В Татарстане подвели итоги четвертого этапа конкурса «Гранты молодоженам». Двадцать две пары стали обладателями сертификатов на 100 тысяч рублей каждый для организации свадебного торжества. Соответствующая информация опубликована на официальном портале республики.

Программа поддержки молодых семей была инициирована Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Полученные средства пары могут направить на проведение бракосочетания в любом выбранном формате, что позволяет компенсировать значительную часть расходов на торжество.

Участие в текущем этапе проекта принимали пары, зарегистрировавшие брак в сентябре-октябре, а также те, кто планирует свадьбу в ноябре-декабре текущего года. Прием заявок на конкурс был завершен 15 ноября.

news_right_column_240_400
Новости
Минобороны РФ отчиталось о сбитом над Татарстаном БПЛА
На вывоз мусора в Казани в 2026 году направят 1,3 млрд рублей
СК проводит проверку в отношении казанца с радикальными взглядами
В Татарстане 22 пары получили по 100 тысяч рублей на свадьбу
В Татарстане вновь объявлен режим «Беспилотная опасность»
Что обезопасит пешеходов на дорогах Татарстана
Что обезопасит пешеходов на дорогах Татарстана
Республика Татарстан вошла в тройку регионов с самой низкой бедностью в России
Казанская телебашня получит праздничное освещение в честь Дня матери