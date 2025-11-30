В Татарстане 22 пары получили по 100 тысяч рублей на свадьбу

В Татарстане подвели итоги четвертого этапа конкурса «Гранты молодоженам». Двадцать две пары стали обладателями сертификатов на 100 тысяч рублей каждый для организации свадебного торжества. Соответствующая информация опубликована на официальном портале республики.

Программа поддержки молодых семей была инициирована Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Полученные средства пары могут направить на проведение бракосочетания в любом выбранном формате, что позволяет компенсировать значительную часть расходов на торжество.

Участие в текущем этапе проекта принимали пары, зарегистрировавшие брак в сентябре-октябре, а также те, кто планирует свадьбу в ноябре-декабре текущего года. Прием заявок на конкурс был завершен 15 ноября.