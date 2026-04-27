В Татарстане 27 апреля ожидаются дожди и порывистый ветер до 26 м/с

27 апреля 2026  07:50

В понедельник, 27 апреля, на территории республики прогнозируется облачная погода с небольшими и умеренными осадками. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ветер юго-западный и южный, его скорость составит 9–14 м/с, местами порывы будут достигать 15–20 м/с, а в отдельных районах — усиливаться до 26 м/с. После ночных +3…+8 градусов днем воздух прогреется до +9…+14 градусов, а на востоке Татарстана столбики термометров поднимутся до +17 градусов. В Казани максимальная температура днем составит +11…+13 градусов.

В Татарстане 27 апреля ожидаются дожди и порывистый ветер до 26 м/с
