В Татарстане 8 декабря ожидаются мороз до -11° и сильная гололедица

news_top_970_100
Республика
7 декабря 2025  23:59

8 декабря погода в Татарстане будет определяться пришедшим холодным фронтом. Синоптики прогнозируют облачность с временными прояснениями в дневные часы и осадки в виде мокрого снега, переходящего в обычный снег, ночью и утром.

Температурный фон существенно понизится. Ночью столбики термометров опустятся до -6...-11 градусов, днем ожидается от -4 до -9 градусов. Наиболее холодно будет в северных районах республики. Ветер сменит направление с северо-западного на северо-восточный с порывами до 6-11 м/с.

Особую опасность представляет прогнозируемая гололедица, местами сильная. Это создаст сложные условия на дорогах, потребует от водителей повышенного внимания и от пешеходов осторожности при передвижении. Метеорологи рекомендуют учитывать эти условия при планировании поездок и прогулок.

news_right_column_240_400
Новости
Участок трассы М7 в Татарстане получил новое официальное название
За три дня в Казани задержали 50 водителей в нетрезвом виде
С начала года диспансеризацию в Казани прошли почти 146 тысяч человек
Житель Лениногорска лишился 3,6 млн рублей из-за аферистов под видом брокеров
Кубок мэра Казани по шахматам выиграла Мария Якимова
УФНС по РТ разъяснит изменения в налоговом кодексе на бесплатном вебинаре
Одна газовая установка вместо трех: в «Салават Купере» построят современную снегоплавилку
ГК «РУМЕДИА» и «Выбери Радио» договорились об обмене активами