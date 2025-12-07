В Татарстане 8 декабря ожидаются мороз до -11° и сильная гололедица

8 декабря погода в Татарстане будет определяться пришедшим холодным фронтом. Синоптики прогнозируют облачность с временными прояснениями в дневные часы и осадки в виде мокрого снега, переходящего в обычный снег, ночью и утром.

Температурный фон существенно понизится. Ночью столбики термометров опустятся до -6...-11 градусов, днем ожидается от -4 до -9 градусов. Наиболее холодно будет в северных районах республики. Ветер сменит направление с северо-западного на северо-восточный с порывами до 6-11 м/с.

Особую опасность представляет прогнозируемая гололедица, местами сильная. Это создаст сложные условия на дорогах, потребует от водителей повышенного внимания и от пешеходов осторожности при передвижении. Метеорологи рекомендуют учитывать эти условия при планировании поездок и прогулок.