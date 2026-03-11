Крупный пожар на складе косметики на улице Родины в Казани потушили

Ночью 11 марта на улице Родины загорелось здание, где производят парфюмерию и косметику. Пламя охватило 3 тысячи квадратных метров, небо над местом ЧП затянуло густым чёрным дымом.

До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 20 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

В тушении участвовали 84 сотрудника и 25 единиц техники Казанского пожарно-спасательного гарнизона. Открытое горение ликвидировано. Воду подавали от гидранта в 140 метрах от очага, работали 7 звеньев газодымозащитников.

Причину возгорания установят дознаватели Госпожнадзора.