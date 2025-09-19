В Татарстане более 12 тысяч человек пострадали от укусов клещей

19 сентября 2025  10:15
Автор:
Владислав Косолапкин

В Татарстане с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения обратились уже 12 351 человек, пострадавший от их укусов. Почти каждый четвертый из пострадавших — ребенок, всего 3036 детей. Такую статистику опубликовало управление Роспотребнадзора по республике.

Больше всего случаев укусов зарегистрировано в Казани (5105 человек), Набережных Челнах (965 случаев) и Нижнекамском районе (732 случая).
К сожалению, не все обошлось только укусами. В ведомстве подтвердили 22 случая заражения иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) и 5 случаев клещевого энцефалита — опасного вирусного заболевания, поражающего нервную систему.

Специалисты напоминают, что в сезон активности клещей важно соблюдать меры предосторожности: использовать защитные спреи, носить закрытую одежду при походе в лес или парк и обязательно осматривать себя и детей после прогулок на природе. В случае укуса необходимо как можно скорее обратиться в медицинское учреждение для удаления клеща и получения консультации врача.

