В Татарстане директор предприятия задолжал сотрудникам более 7,5 млн рублей

Прокуратура Бугульмы выявила нарушения трудового законодательства на одном из местных предприятий. С июня 2025 года по апрель 2026-го руководитель организации не выплачивал сотрудникам заработную плату, хотя фирма продолжала работать и получать прибыль.

Долг перед 63 работниками превысил 7,5 млн рублей. При этом, как установили надзорные органы, у директора была возможность рассчитаться с людьми, но он направлял средства на иные хозяйственные нужды.

В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Также прокуратура внесла представление, направила в суд 32 иска о взыскании долга и взяла ситуацию на контроль.