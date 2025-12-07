В Татарстане для туристических проектов выделено более 100 гектаров земли

В рамках федерального проекта «Земля для туризма» в Татарстане выявлены земельные участки общей площадью более 100 гектаров, которые можно использовать для создания объектов туристической инфраструктуры. Как сообщает Росреестр республики, с момента старта проекта в мае 2023 года было обнаружено 19 таких территорий.

Наибольшее количество перспективных участков (15) расположено в Лаишевском районе, еще по одному — в Арском и Мамадышском, и два — в Елабужском районе. Из них в оборот уже вовлечено 15 участков площадью около 73 гектаров, все они находятся в Лаишевском муниципалитете.

«В онлайн-сервисе «Земля для туризма» на платформе НСПД размещены сведения о 4 свободных участках площадью около 29 гектаров. Любой заинтересованный гражданин или предприниматель может подать заявление о предоставлении интересующей территории», — пояснил заместитель руководителя Росреестра по РТ Андрей Парамонов.

Проект направлен на вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных ресурсов для развития туристической отрасли. По словам представителей ППК «Роскадастр», это способствует не только строительству новых объектов, но и модернизации существующей инфраструктуры, сохранению культурного наследия и стимулированию социально-экономического роста.