В Татарстане избрали глав городов и районов

Сегодня, 23 сентября, состоялись первые заседания новых составов местных советов Татарстана, на которых избрали руководителей двух крупных городов и 15 районов республики.

Казань продолжит возглавлять Ильсур Метшин, а Набережные Челны — Наиль

Магдеев.

Также были избраны главы 15 муниципальных районов:

- Азнакаевский район — Марсель Шайдуллин

- Актанышский район — Ленар Зарипов

- Атнинский район — Рустем Хисамиев

- Бугульминский район — Дамир Фаттахов

- Верхнеуслонский район — Евгений Варакин

- Высокогорский район — Равиль Хисамутдинов

- Заинский район — Разиф Каримов

- Кайбицкий район — Альберт Рахматуллин

- Кукморский район — Сергей Димитриев

- Мамадышский район — Вадим Никитин

- Мензелинский район — Айдар Салахов

- Муслюмовский район — Альберт Хузин

- Сармановский район — Фарит Хуснуллин

- Тетюшский район — Рамис Сафиуллов

- Тукаевский район — Камиль Назмиев

Вопрос о назначении глав остальных районов будет рассмотрен на ближайших заседаниях местных советов в течение нескольких дней.