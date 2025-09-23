В Татарстане избрали глав городов и районов

Республика
23 сентября 2025  13:25
Автор:
Владислав Косолапкин

Сегодня, 23 сентября, состоялись первые заседания новых составов местных советов Татарстана, на которых избрали руководителей двух крупных городов и 15 районов республики.

Казань продолжит возглавлять Ильсур Метшин, а Набережные Челны — Наиль
Магдеев.

Также были избраны главы 15 муниципальных районов:

- Азнакаевский район — Марсель Шайдуллин
- Актанышский район — Ленар Зарипов
- Атнинский район — Рустем Хисамиев
- Бугульминский район — Дамир Фаттахов
- Верхнеуслонский район — Евгений Варакин
- Высокогорский район — Равиль Хисамутдинов
- Заинский район — Разиф Каримов
- Кайбицкий район — Альберт Рахматуллин
- Кукморский район — Сергей Димитриев
- Мамадышский район — Вадим Никитин
- Мензелинский район — Айдар Салахов
- Муслюмовский район — Альберт Хузин
- Сармановский район — Фарит Хуснуллин
- Тетюшский район — Рамис Сафиуллов
- Тукаевский район — Камиль Назмиев

Вопрос о назначении глав остальных районов будет рассмотрен на ближайших заседаниях местных советов в течение нескольких дней.

Тайна черного пакета раскрыта: в «Казанских ведомостях» чествовали самых удачливых подписчиков
