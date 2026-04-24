В Татарстане изменились правила и номинации конкурса для врачей «Ак чәчәкләр - 2026»

24 апреля 2026  12:15

Министерство здравоохранения РТ объявило об обновлении ежегодного конкурса профессионального мастерства «Врач года - Ак чәчәкләр». Мероприятие направлено на повышение престижа медицинской профессии и стимулирование профессионального роста.

В 2026 году изменилась система отбора. Теперь кандидатов сначала выбирают внутри медицинских учреждений голосованием среди коллег и пациентов. Затем победители этого этапа направляются в ведущие клиники республики, где эксперты проводят собственный конкурс. По итогам открытого голосования каждая клиника может выдвинуть до трех кандидатов в Минздрав РТ. Окончательное решение о победителях принимает Общественный совет при ведомстве. Торжественное награждение по традиции пройдет в июне, в канун Дня медицинского работника.

Обновились и номинации. Прежняя номинация «Легенда здравоохранения» теперь называется «Верность профессии». В финал выйдут три медика, внесших особый вклад в развитие здравоохранения республики.

Также добавлены три новые номинации:

«Милосердие и забота» - для сотрудников со средним профессиональным образованием. Победителя определят на отдельном конкурсе с участием независимых экспертов.

«Молодая гвардия» — для специалистов со стажем от 5 до 8 лет.

«Синергия здоровья: сила команды в действии» — для медицинских объединений. Оценка проводится по ряду показателей: от демографических и уровня удовлетворенности пациентов до числа телемедицинских консультаций.

Организаторы обещают новые сюрпризы и рекомендуют следить за обновлениями.

