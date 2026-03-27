В Татарстане к Курбан-байраму организуют 61 площадку для забоя животных

В этом году в республике будет оборудовано 61 место для заклания жертвенных животных, из них 18 – в Казани. Для сравнения, в прошлом году работала 51 площадка (17 – в столице). Об этом журналистам сообщил замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин.

По его словам, места для содержания скота и убойные пункты необходимо подготовить заблаговременно. Все площадки должны иметь твердое покрытие, контейнеры для сбора биологических отходов и емкости для крови и органических остатков. После праздника все биоотходы отправят на переработку.

В дни торжества на площадках будут дежурить ветеринарно-санитарные эксперты. Специалисты проведут осмотр мяса для тех, кто планирует передать его в социальные учреждения, и оформят необходимые сопроводительные документы. Прием продукции без ветеринарных справок и свидетельств запрещен.