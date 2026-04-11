В Татарстане капремонт многоквартирных домов начался на 246 объектах

Работы ведутся в 20 муниципалитетах, общая готовность строительно-монтажных работ составляет 13%. В 2026 году программой охвачено 706 многоквартирных домов в 41 муниципальном образовании. Предусмотрена замена 99 лифтов в 44 домах шести муниципалитетов. Объем финансирования — 9,065 млрд рублей.

Подрядчики определены для 487 домов, к работам на всех объектах планируют приступить до конца мая. В сфере образования в этом году отремонтируют 170 объектов (готовность 24%), ремонт пищеблоков начнется летом. В здравоохранении обновят 96 объектов: ФАПы готовы на 60%, пункты раздачи детского молочного питания — на 71%, стационары — на 30%, поликлиники — на 13%.

В молодежной политике запланирован ремонт 23 объектов: лагеря готовы на 75%, подростковые клубы — на 58%, молодежные центры — на 28%. В культуре обновят 38 объектов: сельские дома культуры — на 30%, детские школы искусств — на 20%.