В Татарстане лучшие в России показатели одобрения автокредитов

news_top_970_100
Республика
12 сентября 2025  10:15

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), Республика Татарстан показала наименьший в стране уровень отказов по автокредитам в августе 2025 года, сообщает ТАСС. Доля одобренных заявок в регионе достигла 29%, что является лучшим результатом среди всех субъектов Российской Федерации.

По сравнению с августом 2024 года показатель отказа в Татарстане снизился на 3,5 процентных пункта, хотя эта динамика оказалась менее выраженной, чем в столичных регионах. Тем не менее, республика сохраняет устойчивые позиции на кредитном рынке, опережая по уровню одобрения заявок такие крупные центры, как Москва (73,8% отказов) и Санкт-Петербург (72,1%).

Эксперты связывают положительную динамику с адаптацией банковской системы к изменяющейся конъюнктуре рынка. Снижение ключевой ставки и наличие отложенного спроса способствуют пересмотру кредитных политик финансовых организаций.

Татарстан, наряду с другими регионами Приволжского федерального округа (Нижегородская, Самарская области), демонстрирует стабильно высокую доступность автокредитования, что свидетельствует о благоприятной экономической ситуации и эффективной работе кредитных институтов в республике.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстан завершает подготовку инфраструктуры к Единому дню голосования
Татарстан завершает подготовку к отопительному сезону с показателем готовности 96%
Восемь историй о любви на фоне города
В Татарстане продолжается прием заявок на молодежную экологическую премию
В летние каникулы казанские дети отдохнули интересно и с пользой
В летние каникулы казанские дети отдохнули интересно и с пользой
В Татарстане лучшие в России показатели одобрения автокредитов
Защитники Родины получат квартиры на льготных условиях
Защитники Родины получат квартиры на льготных условиях
Антициклон принесет в Татарстан первые осенние заморозки