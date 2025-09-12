В Татарстане лучшие в России показатели одобрения автокредитов

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), Республика Татарстан показала наименьший в стране уровень отказов по автокредитам в августе 2025 года, сообщает ТАСС. Доля одобренных заявок в регионе достигла 29%, что является лучшим результатом среди всех субъектов Российской Федерации.

По сравнению с августом 2024 года показатель отказа в Татарстане снизился на 3,5 процентных пункта, хотя эта динамика оказалась менее выраженной, чем в столичных регионах. Тем не менее, республика сохраняет устойчивые позиции на кредитном рынке, опережая по уровню одобрения заявок такие крупные центры, как Москва (73,8% отказов) и Санкт-Петербург (72,1%).

Эксперты связывают положительную динамику с адаптацией банковской системы к изменяющейся конъюнктуре рынка. Снижение ключевой ставки и наличие отложенного спроса способствуют пересмотру кредитных политик финансовых организаций.

Татарстан, наряду с другими регионами Приволжского федерального округа (Нижегородская, Самарская области), демонстрирует стабильно высокую доступность автокредитования, что свидетельствует о благоприятной экономической ситуации и эффективной работе кредитных институтов в республике.