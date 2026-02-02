В Татарстане на 13% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

Республика
2 февраля 2026  13:09
Автор:
Елизавета Черкина

В Татарстане за прошедшую отчетную неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 13% по сравнению с предыдущей семидневкой. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

- На сегодня ситуация стабильная, управляемая, спокойная и в целом можно характеризовать как благополучную, — отметила она.

Всего за неделю зарегистрировано 12 759 случаев. Несмотря на рост, этот показатель на 38% ниже эпидемического порога. Рост заболеваемости, как подчеркнула спикер, наблюдается только среди детей до 14 лет, среди взрослых прироста не зафиксировано.

Важным позитивным сигналом стало устойчивое снижение доли вируса гриппа в общей структуре заболеваемости.

– Мы видим, что с начала этого года, это уже пятая неделя, снижение доли гриппа... вот за прошедшую неделю доля гриппа составляет 34%, — сказала Любовь Геннадьевна. Она добавила, что это говорит о «переломном моменте» в эпидсезоне, однако расслабляться рано из-за возможных подъемов в феврале и марте.

Зампред также напомнила о действующих в республике противоэпидемических мерах, включая «утренние фильтры» в школах и детсадах. С начала учебного года из-за симптомов ОРВИ не были допущены до занятий более 15,5 тысяч детей.

Отдельно Любовь Авдонина обратила внимание на приближающийся сезон активности клещей и призвала татарстанцев позаботиться о вакцинации против клещевого энцефалита заранее, так как для выработки иммунитета требуется до двух месяцев. Прививка бесплатна для групп риска, работающих или выезжающих в эндемичные районы. Кроме того, по информации спикера, в республике сохраняется спокойная ситуация по кори (в январе зарегистрирован один завозной случай) и продолжается подчищающая иммунизация против краснухи среди женщин до 25 лет, где охват вакцинации уже превысил 50%.

