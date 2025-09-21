В Татарстане на конкурс молодых комбайнеров направят 1,8 млн рублей

Республика
21 сентября 2025  09:16

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан выделило 1,8 млн рублей на проведение конкурса молодых комбайнеров «Славим человека труда — 2025». Соответствующая информация размещена на портале государственных закупок.

В рамках двухдневного мероприятия будет обеспечено проживание и трехразовое питание для 92 участников, предоставлена спецодежда и средства защиты. Призовой фонд включает подарочные сертификаты номиналом 30, 40 и 50 тысяч рублей для победителей, а также 43 сертификата по 5 тысяч рублей для участников.

Программа конкурса предусматривает профессиональные выступления ведущих, концертную программу с участием эстрадных исполнителей, создание фильма об уборочной кампании и производство 15 информационных сюжетов для трансляции на федеральных телеканалах. 

