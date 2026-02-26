В Татарстане на нацпроект «Молодёжь и дети» потратят более 7,5 млрд рублей

26 февраля 2026  08:42

В 2026 году финансирование проекта составит свыше 7,5 млрд рублей, из которых 5,8 млрд поступит из федерального бюджета, 1,7 млрд — из республиканского.

Средства пойдут на капремонт 38 школ, молодёжного центра, оснащение кабинетов ОБЗР и труда, выплаты классным руководителям и учителям, переехавшим в сельскую местность.

В 2025 году по этому нацпроекту в Татарстане построили две школы на 1224 места каждая и отремонтировали десять. Выплаты педагогам превысили 3,7 млн рублей.

Всего в 2026 году республика участвует в 12 нацпроектах, на которые направят около 54 млрд рублей. Напомним, для молодёжи работает «Навигатор возможностей» на Госуслугах — там можно найти актуальные мероприятия и меры поддержки.

