В Татарстане на реставрацию объектов культурного наследия выделили 1,8 млрд рублей

В 2026 году из республиканского и федерального бюджетов на восстановление памятников архитектуры направлено 1,8 млрд рублей. Как сообщил председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин, средства пойдут на обновление десяти ключевых объектов. Всего в регионе реставрационные работы в этом году ведутся на 66 площадках – это рекордный показатель.

В Мамадыше началось преображение здания, где в XIX веке находились номера купца Шагиахметова. На первый этап работ выделено 47 млн рублей, завершить реставрацию планируют в 2027 году. После этого историческое здание превратится в музейное пространство. В Казани приведут в порядок кровлю здания Госкомитета РТ по тарифам – на эти цели направлено 15 млн рублей.

Среди других значимых объектов – мечеть 1742 года в деревне Асан-Елга Кукморского района, Казанско-Богородицкая церковь в Буинском районе, Дом с лавками Каменева - Крупенниковых - Чернояровых на Кремлевской, а также здания Главпочтамта и Дворца пионеров в столице республики.

С весны для владельцев исторических зданий упрощен порядок согласования локальных ремонтных работ. Теперь не требуется сложная бюрократическая процедура - достаточно направить уведомление в профильный комитет. Послабление касается ремонта фасадов, кровли, замены окон, дверей, инженерных коммуникаций, а также устранения мелких дефектов стен, полов и потолков.