В Татарстане на сохранение культурного наследия направили 5,6 млрд рублей

В Татарстане в 2025 году на сохранение и восстановление объектов культурного наследия направили 5,6 млрд рублей. Почти половина этой суммы пришлась на внебюджетные источники, включая частные инвестиции и благотворительные взносы. Такие данные озвучили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

Как сообщили в ведомстве, из республиканского бюджета на реставрационные и проектные работы было выделено около 3 млрд рублей, еще более 400 млн рублей поступили из федеральной казны. Объем привлеченных внебюджетных средств превысил 2,2 млрд рублей, что, по оценке Комитета, позволило выстроить устойчивую модель финансирования и вести работы в системном формате.

Помимо инвестиционной активности, в 2025 году активно пополнялся реестр памятников. В Единый государственный реестр объектов культурного наследия включили 145 объектов, а перечень выявленных памятников увеличился на 23 позиции, среди которых — 11 ранее неизвестных археологических объектов.

По данным Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, к началу 2026 года в республике насчитывается более 2 тысяч объектов культурного наследия. Большая часть из них имеет региональный статус, также в Татарстане зарегистрированы сотни памятников федерального и местного значения, а число выявленных объектов превышает 3,2 тысячи.