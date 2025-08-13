В Татарстане началась реконструкция моста через реку Ик

13 августа 2025  14:41

В Муслюмовском районе стартовали работы по капитальному ремонту 230-метрового моста на автодороге «Актаныш-Муслюмово». Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с привлечением специализированных подрядных организаций.

Для обеспечения бесперебойного движения уже организованы временные объездные пути и пешеходный переход. На текущий момент строители частично демонтировали старые конструкции, приступили к восстановлению несущих балок и созданию монолитного пролетного строения.

Особое внимание уделяется модернизации инженерных систем будущего сооружения. В планах – создание эффективной системы водоотвода, установка очистных сооружений и трех металлических лестничных сходов. Обновленный мост, рассчитанный на нагрузку А-11 и Н-11, сможет обеспечить безопасное движение транспорта на этом важном участке дорожной сети республики.

Согласно графику, все строительно-монтажные работы должны быть завершены к июлю 2026 года.

