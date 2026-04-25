В Татарстане начался капремонт почти 300 многоквартирных домов

В республике приступили к капитальному ремонту 296 многоквартирных домов из 706, запланированных на текущий год. Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании под руководством Раиса Татарстана Рустама Минниханова, работы ведутся в 24 муниципалитетах, хотя всего программа затронет 41 район. Общая готовность строительно-монтажных работ оценивается в 15%.

Программа также предусматривает замену 99 лифтов в 44 домах Казани, Альметьевского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского и Нижнекамского районов. Подрядчики уже определены для 487 объектов, по 17 домам объявлены торги. Аукционы по оставшимся позициям состоятся после корректировки лимитов в программе.

Помимо жилого фонда, в республике ремонтируются социальные объекты. В 2026 году в программу капремонта включены 170 образовательных учреждений: работы идут в 61 школе (общая готовность — 30%), а к ремонту пищеблоков планируют приступить летом. Готовность детских садов составляет 41%, ресурсных центров — 40%, общежитий — 33%. Один объект в Мамадышском районе уже сдан.