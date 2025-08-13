В Татарстане наступило время холодных рос

Первая декада августа выдалась жаркой, температуры оказались на 3 - 5 градусов выше нормы. О погоде первой половины последнего летнего месяца и народных приметах, связанных с этими днями, рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Мощный ливень 6 августа пролил в Казани половину месячной нормы, в Азнакаево выпал дождь в количестве 48 мм - почти месячное количество. С начала второй декады августа наша территория находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления, и погода формируется под влиянием тыловой части циклона с северными воздушными потоками. Сохранится неустойчивая дождливая погода. Также в этот период ожидаются грозы с усилениями ветра до штормового, возможен град. Ночью температуры воздуха будут понижаться до 11 - 16, днем составят 19 - 25 градусов. При таких значениях среднесуточные температуры прогнозируются уже на 1 - 2 градуса ниже нормы.

На август месяц у православных приходятся три церковных праздника с «вкусными» народными названиями: Медовый Спас, Яблочный Спас и Хлебный Спас. Их иногда объединяют общим названием - Спасовки. Слово «Спас» в их названиях указывает, что все три праздника так или иначе посвящены Спасителю - Иисусу Христу.

Когда речь идет о народных праздниках Спасах, уместно напомнить, что все крестьянские приметы о погоде, включая и связанные с этими днями, констатируют сложившиеся веками меткие выражения, которые не лишены смысла ввиду повторения из года в год.

В первый день Успенского поста, 14 августа, наступает Медовый Спас. К этому времени ульи уже переполнены, а пасечники готовы собирать первый урожай. Люди верующие относят мед в церковь для освящения. Такой продукт считается целебным, избавляющим от любых хворей, поэтому пробуют его все от мала до велика. Хорошим делом считается угостить медком просящего. Недаром говорили: «На первый Спас и нищий медку попробует».

Дома освященный мед ставят в красивой посуде в центр стола. Можно испечь медовые пряники, пироги, булочки. Но важно помнить: тесто в дни поста тоже должно быть постным.

Еще одно название этого праздника - Спас на воде или Мокрый Спас. В старину неспроста говорили: «Первый Спас - на воде стоят». По преданию, именно в этот день принял крещение князь Владимир. И до сих пор в Медовый Спас совершается малое водоосвящение. Вся вода считается святой, дающей силы, прогоняющей усталость и болезни. Неплохо искупаться в этот день, особенно если водоем предварительно был освящен.

Считается, что на первый Спас женщины должны замаливать свои грехи, они непременно будут прощены. И можно начинать новую, чистую от дурных помыслов жизнь.

Замечали, что с Медового Спаса обычно отцветают розы, отлетают ласточки и стрижи. Характеристика «У Спаса всего в запасе - и дождь, и ветер, и ведро, и разнопогодье» для любого августа звучит по-особому актуально, так как передает сложившуюся климатическую характеристику этой поры. Народная мудрость напоминала о необходимости насущных дел перед наступлением осени: проведи первый сев озимых, защипывай горох, готовь гумна и овины.

В этом году земледельцы не сомневаются, стоит ли в обычные сроки начинать сев озимых. Жара спала, и влаги в почве достаточно для всходов.

С первого Спаса готовились к проводам лета. Знойные дни прошли, по утрам начинаются холодные росы. И нынче именно к первому Спасу по утрам холодает до 10 градусов, холодные росы уже не обещают обилия урожая огурцов, а для помидоров настала печальная пора фитофтороза.