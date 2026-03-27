В Татарстане назвали ключевые факторы роста внутреннего туризма

Эксперты республики обсудили перспективы развития внутреннего туризма на площадке Экспертного клуба. Поводом послужило расширение «Золотого кольца России».

Сергей Магданов из Общественной палаты РТ отметил, что импульс отрасли придало развитие дорожной сети, в частности трасса М12, связавшая Поволжье и Урал с Северной столицей. Однако в эпоху экономики впечатлений одной инфраструктуры недостаточно. По его словам, Татарстан выигрывает за счет узнаваемого бренда, знакомства с исламской культурой и тысячелетней истории Казани.

Гендиректор Центра развития профкомпетенций Эмиль Губайдуллин добавил, что в республике делают ставку не только на классические маршруты, но и на событийный, промышленный и образовательный туризм. Для дальнейшего роста необходимо усиливать межрегиональные маршруты и развивать короткие форматы поездок.

Гульзада Руденко, директор Елабужского музея-заповедника, подчеркнула, что современные туристы ждут погружения в аутентичную среду. По ее словам, межрегиональное сотрудничество поможет снять пиковую нагрузку с популярных направлений и раскрыть потенциал малых территорий.

Руководитель агентства «ПромРейтинг» Антон Глухов заявил, что внутренний туризм продолжит расти на фоне геополитической напряженности. По его мнению, люди едут за атмосферой и историей, которую можно прожить. При этом Татарстану необходимо активнее продвигать себя за Уралом, где конкуренция среди регионов быстро растет.

Ольга Павлова, член Общественной палаты РФ от Татарстана, напомнила, что в 2025 году республику посетили более 4,5 млн гостей, а объем услуг превысил 120 млрд рублей. Успешная туристическая экосистема, по ее мнению, строится на качестве сервиса, безопасности и уникальном контенте.