В Татарстане образован оргкомитет по подготовке саммита Россия - АСЕАН

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского организационного комитета для подготовки и проведения в Казани в 2026 году саммита Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Документ разработан во исполнение указа президента РФ от 21 апреля 2026 года.

Главой оргкомитета назначен сам Минниханов. Его заместителями стали премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель администрации раиса Асгат Сафаров и мэр Казани Ильсур Метшин. Секретарем определен помощник раиса Газинур Бакиров.

В состав комитета вошли руководители ключевых министерств и ведомств республики, а также представители федеральных структур: МИД России, Татарстанской таможни, Роспотребнадзора, МВД, УФСБ, МЧС, Росгвардии и Национального банка по РТ. Также в оргкомитет включены ректор КФУ, гендиректор аэропорта «Казань», глава Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и председатель правления «Ак Барс» Банка.

Заседания планируется проводить не реже одного раза в квартал. Решения принимаются большинством голосов присутствующих, при равенстве голосов решает голос председательствующего. Кабинету министров РТ поручено сформировать оперативный штаб и рабочие группы. Указ вступил в силу со дня подписания.