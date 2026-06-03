В Татарстане одичавших собак могут официально признать охотничьим ресурсом

В республике готовят изменения в законодательство, которые могут кардинально изменить статус бродячих собак. На заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике обсуждалась инициатива: приравнять одичавших псов к охотничьим ресурсам.

Председатель комитета Назип Хазипов напомнил, что на предыдущем заседании, где рассматривался отчёт Правительства РТ, Госкомитету по биоресурсам уже рекомендовали разработать методику подсчёта одичавших животных, согласовав её с профильными ведомствами. После этого предстоит подготовить и внести в Госсовет законопроект о признании бродячих собак охотничьим ресурсом.

Хазипов предложил включить эту рекомендацию в постановление комитета. Депутаты поддержали инициативу единогласно. Ожидается, что сам законопроект будет разработан во втором полугодии 2026 года.