В Татарстане официально открыт сезон охоты на копытных и пушных животных

С 15 сентября 2025 года на территории Республики Татарстан стартовал осенне-зимний сезон охоты. Согласно распоряжению Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам, разрешена добыча лосей всех половозрастных групп, а также пушных видов животных — лисицы, зайца-русака и корсака.

Установлены следующие временные рамки проведения охоты:

На пушные виды (лисица, заяц-русак, корсак) — с 15 сентября по 28 февраля 2026 года

На лося — с 15 сентября по 10 января 2026 года

Особое внимание уделяется соблюдению природоохранного законодательства. Охотникам необходимо строго соблюдать установленные нормы добычи, правила пожарной безопасности и технику обращения с огнестрельным оружием. Нарушение регламента может повлечь административную и уголовную ответственность.