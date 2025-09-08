В Татарстане открыт прием заявок на участие в молодежном конкурсе «Вверх!»

Республиканский конкурс «Вверх!», направленный на формирование кадрового резерва для государственной службы, объявил о старте заявочной кампании 2025 года. Проект реализуется при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Организационное сопровождение конкурса обеспечивает Министерство по делам молодежи РТ совместно с Региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан». Как отметил министр по делам молодежи Ринат Садыков, конкурс представляет собой эффективный социальный лифт для мотивированных молодых специалистов, предоставляя им практические инструменты для профессионального роста и возможность заявить о себе в экспертной среде.

Уникальность формата заключается в сочетании образовательной программы, системы конкурсных испытаний и последующих стажировок в государственных структурах. За шестнадцать лет существования проекта его участниками стали тысячи молодых жителей республики, многие из которых успешно построили карьеру в органах власти, молодежных правительствах и общественных организациях.

Конкурсная программа традиционно включает четыре этапа, позволяющих комплексно оценить профессиональные компетенции и лидерский потенциал участников. Победители получают возможность пройти стажировки в ключевых министерствах и ведомствах Татарстана, что открывает перспективы для дальнейшего трудоустройства в государственном секторе.