В Татарстане открыто движение в обход села Сокуры на федеральной трассе

На ключевой автомобильной магистрали Казань – Оренбург введена в эксплуатацию новая схема движения, предусматривающая обход села Сокуры. Согласно информации, предоставленной ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», сквозной проезд через населенный пункт полностью прекращен.

Транспортный поток перенаправлен на двухполосную объездную дорогу с организацией движения по одной полосе в каждом направлении. Въезд и выезд в село Сокуры возможен исключительно через транспортную развязку на 27+957 км федеральной трассы по автодороге Сокуры – Кирби – Травкино.

Изменение связано с масштабной реконструкцией участка автомобильной дороги Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан на протяжении 23,262 км (с 20+238 по 43+500 км). Проект включает строительство современного обхода села Сокуры, что позволит повысить безопасность дорожного движения и снизить транспортную нагрузку на жилую зону.

Временная схема движения будет действовать до полного завершения строительно-монтажных работ в соответствии с графиком реализации проекта. Окончание реконструкции запланировано на 2026 год.