В Татарстане отменён режим «Беспилотная опасность»

1 января 2026  16:11

Власти Республики Татарстан сняли ранее введённый режим «Беспилотная опасность». Соответствующее оповещение было опубликовано днём в официальном приложении МЧС России.

Этот режим действовал в регионе с утра 1 января, после того как в Альметьевском районе была зафиксирована попытка атаки с помощью беспилотников. В связи с этим на семь часов были приостановлены полёты в аэропортах Казани и Нижнекамска, что привело к задержкам рейсов. Ограничения на приём и отправку воздушных судов уже сняты.

По данным главы Альметьевского района Гюзели Хабутдиновой, одна из воздушных целей была поражена средствами противовоздушной обороны. Падение её обломков вызвало локальное возгорание на технологическом объекте нефтяной инфраструктуры, которое быстро ликвидировали. Работоспособность оборудования и безопасность жителей, по словам официальных лиц, не пострадали.

