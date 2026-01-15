В Татарстане ожидается похолодание до -17 градусов 15 января

15 января 2026  09:10

В четверг, 15 января, в Татарстане сохранится морозная погода. Согласно прогнозу республиканского Гидрометцентра, день будет облачным с временными прояснениями, осадки не ожидаются.

Температура воздуха днём составит от -12 до -17 градусов. Ночью и утром столбики термометров опустятся до -14...-19°С, а при прояснениях возможно похолодание до -23°С. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 6-11 м/с.

На дорогах сохранится гололедица, поэтому водителям и пешеходам необходимо быть особенно внимательными.

