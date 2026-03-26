В Татарстане ожидается туман: МЧС предупреждает о сложностях на дорогах

По данным УГМС Республики Татарстан, во второй половине дня 26 марта, а также в ночные и утренние часы 27 марта местами ожидается туман. В Казани ухудшение видимости прогнозируется ночью и утром 27 марта.

Главное управление МЧС России по РТ призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными. Автомобилистам рекомендуют избегать резких маневров, соблюдать увеличенную дистанцию и снижать скорость, так как туман искажает восприятие расстояния. При необходимости остановки следует тормозить плавно. По возможности стоит отказаться от дальних поездок.

Пешеходам рекомендовано проявлять осторожность при переходе проезжей части и нахождении вблизи дорог.