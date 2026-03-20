В Татарстане ожидаются резкие перепады температуры и гололедица на дорогах

В ближайшие дни в республике прогнозируется неустойчивая погода с существенными суточными колебаниями температуры и гололедными явлениями. По информации Гидрометцентра РТ, в ночь на 21 марта столбики термометров могут опуститься до минус 9 градусов, тогда как днем воздух прогреется до плюс 9.

В субботу осадков не предвидится, местами возможен туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, его скорость составит 4–9 м/с. Ночью и утром на дорогах местами сохранится сильная гололедица, что потребует от водителей и пешеходов повышенной осторожности.

В воскресенье, 22 марта, ночная температура ожидается в диапазоне минус 3–8 градусов, дневная — плюс 3–8, а на западе республики воздух прогреется до плюс 11. В понедельник, 23 марта, ночью будет минус 1–6, днем — плюс 4–9, на западе — до плюс 12.