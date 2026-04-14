В Татарстане педагогам повысили оплату за участие в ГИА

В республике выросла доплата учителям, задействованным в проведении государственной итоговой аттестации. Как сообщила замминистра образования и науки РТ Минзалия Закирова, с прошлого года час работы педагога на пункте проведения экзамена оценивается в 200 рублей - ранее эта сумма составляла 20 рублей.

Оплата экспертов, проверяющих экзаменационные работы, также увеличилась примерно вдвое. Если раньше они получали до 130 рублей в час, то теперь ставка составляет от 200 рублей и выше - в зависимости от типа проверяемой работы. Повышение произошло по решению раиса республики.