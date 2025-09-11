В Татарстане планируют привить от гриппа 60% населения

За первую неделю сентября этого года в Татарстане зафиксировано 8436 случаев гриппа и ОРВИ. Это выше уровня предыдущей недели на 16,4% и ниже уровня эпидемического порога на 6,3%.

В планах на этот год привить 2429285 человек (60% от численности населения). В Татарстан уже поступило более миллиона доз, привито более 300 тыс. человек. В прошлом году в РТ привили 48,8% населения - это меньше плана.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина.

- Вакцинация является самой важной мерой для защиты населения от гриппа, - отметила она. - Прививку нужно сделать заранее. Сентябрь и октябрь - наиболее благоприятные периоды для выработки устойчивого иммунитета.

Состав вакцин ежегодно обновляется в соответствии с прогнозами штаммов вируса. Прошлый эпидемиологический сезон в Татарстане начался поздно - с 6 января, тем не менее пик заболеваемости пришелся на период с 24 февраля по 16 марта. Всего была зарегистрирована 551 тыс. случаев гриппа и ОРВИ, из них почти 12 тыс. случаев гриппа. В прошлом сезоне охват вакцинацией составил всего 49% населения. Недостаточно были привиты студенты, работники образования и лица старше 65 лет.

В этом году вакцинация от гриппа началась 27 августа. В первую очередь прививаются жители, находящиеся в зоне риска. Речь идет о работниках сферы образования, медиках, беременных и детях. Вакцинация проходит в поликлиниках, организованы прививочные бригады в школах и детских садах, а также мобильные пункты у метро.

Кстати



Ежегодно в мире гриппом и ОРВИ болеют до 500 млн человек, из которых 2 млн умирают от осложнений. В России ежегодно заболевают около 30 млн человек, а ежегодный экономический ущерб от гриппа и ОРВИ в Татарстане достиг 7 млрд рублей.



При этом ОРВИ вызываются более чем 200 видами вирусов. Грипп является наиболее тяжело протекающим заболеванием и часто приводит к серьезным осложнениям, таким как пневмония, ринит, синусит, менингит, невралгия и другие патологии.



Чтобы не заболеть, медики рекомендуют мыть руки после посещения общественных мест, использовать маски в общественных местах, регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку. Также следует ограничить посещение общественных мест в период пика заболеваемости. При любом недомогании необходимо остаться дома.