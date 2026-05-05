В Татарстане по «гаражной амнистии» зарегистрировано почти 25 тысяч объектов

5 мая 2026  10:54

С начала действия «гаражной амнистии» в республике оформлено 24 884 объекта. Из них более 9,6 тысячи составляют сами гаражи, а около 15,3 тысячи — земельные участки под ними. Общая площадь оформленной территории достигла 418 тысяч квадратных метров.

Только за первые четыре месяца 2026 года Росреестр Татарстана зарегистрировал почти 2 тысячи объектов: 773 гаража и 1171 участок.

Программа распространяется на гаражные строения, возведенные до 30 декабря 2004 года — момента вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. Под действие попадают как капитальные, так и некапитальные гаражи, размещенные в гаражно-строительных кооперативах и товариществах. При этом земля под ними должна находиться в государственной или муниципальной собственности.

Исключение составляют самовольные постройки, подземные гаражи при многоквартирных домах и офисных центрах, а также любые гаражи, возведенные после 30 декабря 2004 года.

