В Татарстане по нацпроекту приведут в порядок более 200 км региональных трасс

В республике стартовала подготовка к дорожно-строительному сезону 2026 года, который пройдет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, в планах — отремонтировать свыше 200 километров региональных дорог и обновить не менее десяти искусственных сооружений (мостов, путепроводов и т.д.).

Параллельно с заключением договоров с подрядчиками ведется масштабная заготовка инертных материалов. На сегодняшний день подрядные организации уже накопили более 3,487 млн тонн щебня, свыше 2 млн тонн песка и порядка 132 тыс. тонн песчано-гравийной смеси. Особое внимание уделяется контролю качества — все сырье должно строго соответствовать установленным нормативам.

Кроме того, идет расконсервация асфальтобетонных заводов. Специалисты проводят техническое обслуживание оборудования, проверяют его готовность к интенсивной работе и восполняют запасы сырья. Также налаживается координация между всеми участниками процесса — от проектировщиков до дорожных рабочих.