В Татарстане почти 1 млрд рублей из тарифов направили на обновление ЖКХ

В 2025 году в Татарстане на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» было направлено 11,7 млрд рублей. Почти 1 млрд рублей из этой суммы — 979 млн — составили инвестиции, учтённые в тарифах.

Основные средства пошли на развитие теплоснабжения: на эти цели выделили более 800 млн рублей и обновили свыше 26 км тепловых сетей. Работы в этом направлении выполнены в полном объёме.

На системы водоснабжения направили около 108 млн рублей, на водоотведение — почти 70 млн. В обоих случаях запланированные мероприятия, включая реконструкцию сетей и замену оборудования, были реализованы практически на 100%.

Контроль за включением инвестиционной составляющей в тарифы и ходом работ осуществлял Госкомитет Татарстана по тарифам. В ведомстве отмечают, что нацпроект позволяет последовательно обновлять коммунальное хозяйство и повышать надёжность инфраструктуры. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» стартовал в 2025 году и объединил ключевые программы по развитию ЖКХ.